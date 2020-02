Video: Lesser startet in der Single-Mixed-Staffel - und wusste es vorher

Sportschau. . 01:29 Min. . Das Erste.

Beim Einzel der Biathlon-WM in Antholz saß Erik Lesser noch in der Kommentatorenkabine, als bekanntgegeben wurde, dass er mit Franziska Preuß in der Single-Mixed-Staffel starten wird. Danach gab er zu, dass er bereits vorher von seinem Start wusste. | video