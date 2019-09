Audio: Sportschau in 100 Sekunden

Tennis - Serena Williams und Bianca Andreescu im Finale der US Open in new York / Doppel Andreas Mies und Kevin Krawietz scheitert im Halbfinale // American Football - Green Bay Packers gewinnen NFL-Eröffnungsspiel gegen Chicago Bears 10:3 // Fußball - Bundestrainer Joachim Löw erwartet Duell auf Augenhöge beim EM-Qualifikationsspiel Deutschland gegen die Niederlande. | audio