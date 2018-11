Hockey-WM: Deutschland startet gegen Pakistan

Die nach Olympia neu formierte Hockey-Nationalmannschaft startet am Samstag gegen Pakistan in das WM-Turnier in Indien. Ex-Nationalspieler und Indien-Legionär Moritz Fürste erwartet ein Turnier unter "Fußballbedingungen".