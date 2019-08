Hockey-Frauen zittern sich ins EM-Halbfinale

Beste Chancen nicht genutzt

Gegen Irland brachte Pia Maertens das zunächst dominante Reckinger-Team mit einer starken Einzelaktion per Rückhandschuss früh in Führung (8. Minute). Mit dem Ende des ersten Viertels nutzten die Irinnen eine Strafecke zum Ausgleich (15.), doch das brachte die deutsche Mannschaft nicht aus dem Rhythmus. Hannah Gablac und Elisa Gräve trafen den Pfosten (22.), Deutschland blieb am Drücker. Doch der Chancenwucher schien das Team ab dem dritten Viertel zunehmend zu belasten. Nike Lorenz ließ rund vier Minuten vor dem Ende sogar einen Siebenmeter aus, die Schlussphase wurde zur Zitterpartie.

"Wir haben es nicht geschafft, die ganze Partie über unser Passspiel durchzuziehen und haben unsere Chancen bei Strafecken nicht genutzt" , sagte Kapitänin Janne Müller-Wieland: "Wir werden jetzt ein Eisbad nehmen, regenerieren und dann um die Goldmedaille kämpfen."

dpa/sid | Stand: 21.08.2019, 13:55