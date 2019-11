Olympia-Qualifikation: Playoff-Spiele in Mönchenglacbach

Deutsche Hockey-Teams schaffen Olympia-Qualifikation

Die deutschen Hockey-Teams haben ihre letzte Qualifikations-Hürde genommen und sich am Sonntag (03.11.2019) souverän für die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio qualifiziert. Die Herren hatten unter Interims-Bundestrainer Markus Weise in den beiden Playoff-Spielen in Mönchengladbach gegen Österreich (5:0/5:3) keine Mühe, die Frauen setzten sich problemlos gegen Italien (2:0/7:0) durch.