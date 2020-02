Handball - Frauen-WM 2025 und Männer-WM 2027 in Deutschland

Dies entschied die Internationale Handball-Föderation (IHF) am Freitag (28.02.2020) in Kairo. Die Titelkämpfe der Männer für 2025 wurden an Kroatien, Dänemark und Norwegen vergeben, die WM der Frauen 2027 findet in Ungarn statt.

Michelmann: "R iesige Chance für unsere Sportart "

Deutschland, das 2024 auch die Europameisterschaft ausrichtet, war 2017 zuletzt WM-Gastgeber bei den Frauen und 2019 bei den Männern. Auch die deutsche Bewerbung um die U21-Weltmeisterschaft 2023 war erfolgreich.