Ersatz für Kühn gesucht

Durch eine Berufung von Kraus in sein vorläufiges Aufgebot könnte Prokop wertvolle Zeit gewinnen. Denn seinen endgültigen WM-Kader von 16 Spielern muss der 39-Jährige erst nach den verbleibenden Testspielen gegen Polen (12. Dezember in Rostock), Tschechien (4. Januar in Hannover) und Argentinien (6. Januar in Kiel) benennen.

Abseits der Causa Kraus sind noch ein, zwei Personalien offen. So muss Prokop den langfristigen Ausfall des wurfgewaltigen Julius Kühn (MT Melsungen, Kreuzbandriss) kompensieren. Und auch der lange verletzte Europameister Paul Drux ist noch nicht bei einhundert Prozent.

Youngster im Fokus

Zumindest Drux muss sich keine Sorgen machen, im vorläufigen Aufgebot zu stehen. Ob der Rückraumspieler der Füchse Berlin aber rechtzeitig bis zum WM-Start zu seiner gewohnten Form zurückfindet, bleibt abzuwarten. Zudem drängten sich gerade im Rückraum der DHB-Auswahl zuletzt junge Spieler wie Fabian Böhm (TSV Hannover-Burgdorf) und Franz Semper (SC DHfK Leipzig) auf.

Viele andere WM-Kaderplätze sind längst vergeben. So verriet Prokop zuletzt, dass er mit den drei Kreisläufern Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar-Löwen), Hendrik Pekeler und Patrick Wiencek (beide THW Kiel) plane. Als Kapitän werde wie bisher Linksaußen Uwe Gensheimer das Team anführen.

