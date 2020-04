Re-live - das Handball-Finale der Heim-WM von 2007

Audio: Tokio 2020 - Das olympische Dorf für Coronakranke?

Sportschau. . 02:47 Min. . ARD. Von Kathrin Erdmann.

In Japan steigt die Zahl der Corona-Infektionen weiter an, vor allem in Tokio. Schon bevor es dort losging, warnten Ärzteverbände vor einem Kollaps des Gesundheitssystems. Weil Krankenhausbetten knapp sind, wurden bereits Zimmer in Hotels angemietet. Und auch das olympische Dorf steht zur Debatte für Coronakranke. | audio