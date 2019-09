Video - Hannovers Kraftakt gegen Flensburg

Video: Sportschau in 100 Sekunden

Sportschau. . 02:16 Min. . Das Erste.

Fußball: In Frankfurt wird der Grundstein für die DFB-Akademie gelegt. Michael Zorc kritisiert die Berichterstattung über den BVB. Handball: Hannover-Burgdorf ist in der Bundesliga immer noch unbesiegt. Leichtathletik: In Doha starten die Weltmeisterschaften für 71 deutsche Athleten*innen. | video