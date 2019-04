Handball - Warum man das Spiel gegen Polen sehen sollte

Sportschau. . 02:03 Min. . Das Erste.

Das erste Pflichtspiel von Deutschlands Handballern nach der Heim-WM hat es in sich: Deutschland tritt mit fast all seinen Stars in Polen an, hat die Chance auf einen Riesenschritt in der EM-Qualifikation. Für Bundestrainer Christian Prokop brächte ein Sieg Luxus, eine Niederlage aber auch Gefahr.