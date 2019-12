Video: Sportschau in 100 Sekunden

01:54 Min. .

Biathlon: Martin Fourcade holt Gold über 20 Kilometer in Östersund. Handball: Bei der WM in Japan müssen die deutschen Frauen gegen Frankreich ihre erste Niederlage hinnehmen. Hannover-Burgdorf gewinnt im DHB-Pokal in letzter Sekunde gegen die Rhein-Neckar Löwen. | video