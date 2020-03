Video: Tokio 2020 - Britta Heidemann über den "Schwebezustand" der Athleten

Die Fecht-Olympiasiegerin von Peking, Britta Heidemann, sitzt in der IOC-Athletenkommission und hat an der Telefonkonferenz des IOC teilgenommen. Im ARD-Morgenmagazin berichtet sie via Skype über die Lage der Athleten. | video