VfL Gummersbach TUSEM Essen, TV Großwallstadt - klangvolle Namen im deutschen Handball. In den Jahren von 1978 bis 1991 teilte sich dieses Trio den Titel des Deutschen Meisters untereinander auf. Doch das ist lange her. Die beiden letztgenannten sind mittlerweile in den Niederungen der zweiten Liga verschwunden.

Auch der VfL Gummersbach kämpft mit Problemen. Zwar spielen die Oberbergischen als älstester und einziger Verein noch immer in der Beletage. Doch seit dem Europapokalsieg 2011 kam der 12malige deutsche Meister sportlich nicht mehr recht auf die Beine, kämpfte in den vergangenen zwei Saisons gegen den Abstieg und war zudem immer wieder mit finanziellen Problemen konfrontiert.

Neue Ideen auf dem Fundament der Tradition

Nun will sich der Klub neu ausrichten, um zu sportlichen Erfolgen zurückzukehren. Am Dienstag (13.11.2018) und Mittwoch präsentierte der ehemalige Spieler und heutige Geschäftsführer Christoph Schindler die Strategie des Vereins. Vorrangige Ziele: Ein moderner, zukunftsorientierter Auftritt des VfL Gummersbach, der auf dem Fundament der Tradition aufbauend, jetzt aber eindeutig zeitgemäßer rüberkommen will.

Schindler: " Wollen Spiele und unseren Sport rocken "

Das neue Erkennungszeichen des VfL.

"Heimat des Handballs" heißt der neue Slogan, mit dem der VfL seine Fans und vor allem auch die Wirtschaft in der Region mobilisieren will. Mit einem neuen Erkennungszeichen und vielen Aktionen will sich der Klub zeitgemäß aufstellen und beweisen, dass der Verein nicht in den Erfolgen der Vergangenheit verweilen will. " Wir wollen die Spiele und wir wollen unseren Sport rocken ", so Schindler.

Handballcamps und Besuche in Kindergärten und Schulen

Innovative und individualisierte Konzepte sollen die Wirtschaft ins Boot holen. Den Fans will man den Zugang zum VfL vereinfachen, etwa mit der Senkung der Ticketpreise zur kommenden Saison und mit Maßnahmen, um einen Eventcharakter bei den Heimspielen zu steigern.

Um Kinder und Jugendliche für den Handball und den VfL zu begeistern stehen beispielsweise Besuche der Spieler in Kindergärten und Schulen sowie 20 Handballcamps für Kinder und Jugendliche in den kommenden sieben Monaten auf der Agenda. Mit Heiner Brand wurde eine Handball-Legende als Förderer des Nachwuchses für die eigene Akademie gewonnen.