THW Kiel nach Erfolg gegen Barcelona Champions-League-Sieger

Der THW Kiel ist zum vierten Mal Champions-League-Sieger. Der deutsche Handball-Rekordmeister gewann das Endspiel des Final Fours der Saison 2019/2020 in Köln gegen den FC Barcelona mit 33:28 (19:16).

Die "Zebras" sorgten damit am Dienstagabend für eine große Überraschung. Sie fügten den Katalanen die erste Pleite nach zuvor 22 siegreichen Königsklassen-Partien in Folge zu. Zudem revanchierte sich das Team von Coach Filip Jicha für die beiden Pleiten gegen "Barca" in der Gruppenphase der aktuellen Champions-League-Serie.

Dahmke: "Die Jungs sind die Geilsten"

"Es ist unglaublich, ich habe keine Ahnung, was wir hier gemacht haben. Ich bin so glücklich. Die Jungs, die wir in der Mannschaft haben, sind die Geilsten", erklärte Linksaußen Rune Dahmke dem NDR. Der gebürtige Kieler analysierte das Spielgeschehen treffend mit den Worten: "Wir haben das extrem cool gemacht, unseren Stiefel heruntergespielt." Sein Coach Jicha war "unglaublich stolz, nach so langer Zeit wieder diese Trophähe gewonnen zu haben".

Der bis dato letzte Königsklassen-Triumph der "Zebras" datierte aus dem Jahr 2012. "Ich bin ein sehr glücklicher Mensch und Trainer", sagte der freudetrunkene Jicha.