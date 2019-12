Video: Handball - Hannovers Serie reißt gegen Minden

Sportschau. . 01:34 Min. . Das Erste.

In der Handball-Bundesliga hat die TSV Hannover-Burgdorf am 20. Spieltag gegen GWD Minden Punkte liegen gelassen. Hannover lief in Minden lange Zeit einem Rückstand hinterher, erreichte am Ende aber noch das Remis. | video