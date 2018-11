Handball-WM: Prokop gibt erste Namen preis

Beim Fernsehsender "Sky" verriet Prokop, dass er mit den drei Kreisläufern Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar-Löwen), Hendrik Pekeler und Patrick Wiencek (beide THW Kiel) plane. "Alle drei werden bei der WM dabei sein", sagte der 39-Jährige.

Bei der Besetzung des linken Rückraums befeuerte Prokop Spekulationen um eine Nominierung von Fabian Böhm (TSV Hannover-Burgdorf), den er als "absoluten Krieger" bezeichnete. Ein klares Bekenntnis gab es zu Uwe Gensheimer: Der Linksaußen von Paris Saint-Germain soll das Team wie zuletzt als Kapitän anführen.

Der vorläufige WM-Kader wird am 10. Dezember in Rostock veröffentlicht. Zwei Tage später steht an gleicher Stelle ein Testspiel gegen Polen an.

dpa/sid | Stand: 29.11.2018, 21:56