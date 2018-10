Als Team gefordert

Der Rückraum gilt im deutschen Spiel ohnehin als Achillesferse, nun fallen durch die Verletzung Kühns auch noch viele der "leichten Tore" aus der zweiten Reihe weg. "Wir werden Julius nicht eins zu eins ersetzen können. Aber wir haben immer betont, dass wir über eine gewisse Breite und das Mannschaftsgefüge kommen, daran ändert sich nichts" , sagte Bundestrainer Prokop. Auch wenn zurzeit die Gefühlslage der "riesigen Enttäuschung für Julius" überwiege, "kommen wir darüber hinweg. Wir verfügen über starke Spieler in der Bundesliga und haben eine Menge Alternativen."

Zuvorderst meinte Prokop damit Steffen Fäth. Der Rückraumspieler von den Rhein-Neckar Löwen ist zweifelsohne ein genialer Handballer, ruft sein Potenzial allerdings zu selten ab. "Er hat beim Lehrgang und dem Spiel im Kosovo einen guten Eindruck hinterlassen" , sagte Prokop. Doch auch Fabian Böhm (Hannover) und Niclas Pieczkowski (Leipzig) sind nun noch mehr gefordert, von hinten drängt Youngster Marian Michalczik (21/Minden) ins Team.

Casting in der Bundesliga

Die kommenden Wochen in der Bundesliga dürften damit doch noch zu einem kleinen Casting werden, denn viel Zeit bleibt Prokop bis zum WM-Auftakt am 10. Januar nicht. Schon am 10. Dezember wird er einen vorläufigen 28er-Kader nominieren, der nach den verbleibenden Testspielen gegen Polen (12. Dezember), Tschechien (4. Januar in Hannover) und Argentinien (6. Januar in Kiel) bis zum Turnierstart auf 16 Spieler reduziert werden muss.

dpa/sid | Stand: 30.10.2018, 13:55