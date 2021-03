Schwere Aufgaben, keine Favoriten - die deutschen Gegner in der Olympia-Qualifikation

Drei Spiele trennen das DHB -Team noch von den Olympischen Sommerspielen in Tokio. Auf Schweden, Slowenien und Algerien trifft die Mannschaft am Freitag (12.03.2021), Samstag und Sonntag. Zwei Partien müssen gewonnen werden, um das Olympia-Ticket aus eigener Kraft zu lösen. Die beiden Erstplatzierten fliegen nach Tokio.

"Alle Mannschaften können alle schlagen" , sagt Bundestrainer Alfred Gislason am Donnerstag (11.03.2021). Dass das dreitägige Qualifikationsturnier ein schweres werden wird, ist jedem bewusst.

Der Vizeweltmeister zum Auftakt

Mit Schweden wartet gleich zu Anfang der wohl schwerste Gegner auf die deutsche Mannschaft. Die Skandinavier holten im Januar in Ägypten ihre erste WM -Medaille seit 20 Jahren, mussten sich erst im Finale Dänemark geschlagen geben. Der Kader der Schweden ist im Vergleich zur WM kaum verändert, durch die Rückkehr von Niklas Ekberg eher noch weiter verstärkt.

"Es gibt viele Sachen, die wir gut machen müssen" , weiß Gislason. Schweden hat gute Torhüter, eine starke Abwehr und kommt daraus immer wieder zu einfachen Gegenstoßtoren. Bei der deutschen Mannschaft ist also schnelles Umschalten gefragt.

In der Offensive ist das von Mittelmann Jim Goffridson angeführte Team sehr beweglich und torgefährlich von allen Positionen. "Wir eine müsse eine sehr gute Abwehr spielen, weil Schweden mitunter den besten Angriff gezeigt hat in Ägypten" , warnt Gislason.

"Angst habe ich nicht, aber Respekt" , fasst Kapitän Uwe Gensheimer die Gefühlslage vor dem Auftakt zusammen. Ein Sieg wäre ein großer Schritt Richtung Tokio. "Wenn wir das schaffen, könnten wir mit mehr Selbstvertrauen und Lockerheit ins zweite Spiel gehen" , so Gislason. Bei einer Niederlage gegen Schweden wäre die Partie gegen Slowenien ein "richtiges Endspiel" .

Abgezockte Slowenen

Einen Tag hat das DHB-Team Zeit, um sich auf die Spielweise der Slowenen einzustellen. "Sie sind extrem spielstark und spielintelligent. Sie spielen nicht unbedingt schnell, aber können das Tempo extrem ändern und drosseln, wenn es sein muss" , analysiert Bundestrainer Gislason.

Die Mannschaft um Spielmacher Miha Zarabec vom deutschen Rekordmeister THW Kiel, gilt als taktisch besonders abgezockt. Bei der Weltmeisterschaft in Ägypten blieben sie nach einigen Verletzungen und Erkrankungen im Turnierverlauf als Neunter allerdings hinter den Erwartungen zurück.

Bei der Europameisterschaft im Jahr zuvor, stellten sie ihre Qualität unter Beweis und verpassten das Finale nur knapp. Spieler wie Blaz Janc, Jure Dolenec (beide FC Barcelona) oder Blaz Blagotinsek (Veszprem) stehen bei Top-Vereinen unter Vertrag.

Zeitstrafenkönige aus Algerien

Zum Abschluss des Qualifikationsturnier trifft das DHB-Team auf Algerien. Zwar gelten die Nordafrikaner als Außenseiter im Kampf um die Olympiateilnahme, aufgrund ihrer physischen Spielweise sind sie dennoch ein unangenehmer Gegner.

Auch, wenn die meisten Namen im Kader nicht bekannt sein dürften, warnt Gislason: "Sie sind individuell eine gefährliche Mannschaft, haben ein paar richtig gute Handballer."

Insbesondere im Angriff sei Algerien nicht zu unterschätzen. "Manchmal stehen sie sich selbst im Weg, wenn sie die Diszipliniertheit verlieren." Gerade in der Abwehr macht sich das bemerkbar. Viele Zeitstrafen und Rote Karten schwächen das Team. Im WM-Spiel gegen Island im Januar wurden drei Spieler vom Platz gestellt.

Kein Heimvorteil, kein Favorit

Der Heimvorteil, über den man sich bei Vergabe des Qualifikationsturniers in die Berliner Max-Schmeling-Halle noch so freute, ist längst vom Tisch. "Wir haben leider keine Zuschauer zur Unterstützung, wenn das so wäre, wären wir vielleicht Favorit. Aber so ist das ziemlich offen" , sagt Gensheimer.

Wer Favorit ist oder nicht, sei ohnehin egal, so der Kapitän: "Wir haben eine sehr schwierige Aufgabe vor der Brust, aber wir wollen es unbedingt nach Tokio schaffen."

Stand: 11.03.2021, 12:19