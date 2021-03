Ob es denn gut wäre, wenn Deutschland mehr Champions-League-Spieler oder zumindest Spieler von international vertretenen Klubs in seinen Reihen hätte, wurde Gislason in der Pressekonferenz zum Auftakt der "Woche der Wahrheit" mit den Qualifikationsspielen gegen Schweden, Slowenien und Algerien gefragt. Die Antwort hätte nicht deutlicher ausfallen können. Er teile diese Aussage "voll und ganz".

Mehr Erfahrung auf Top-Niveau

Da passte es ins Bild, dass ausgerechnet Kreisläufer Patrick Wiencek in der gleichen Pressekonferenz saß. Der spielt schließlich beim THW Kiel seit Jahren in der Königsklasse und ist genau wie seine Kieler Teamkollegen Hendrik Pekeler und Steffen Weinhold einer der fünf Spieler, die im Vergleich zur Weltmeisterschaft im Januar neu im Aufgebot sind.

Die anderen sind Fabian Wiede, der mit den Füchsen Berlin auch regelmäßig internationale Spiele bestreitet, und Sebastian Heymann von Frisch Auf Göppingen, dem diese Erfahrung noch fehlt. Wiencek stieß auch direkt ins gleiche Horn wie der Bundestrainer. In internationalen Spielen gehe es nun mal härter und anders zur Sache. Da seien andere Nationen etwas im (Erfahrungs-)Vorteil.

Das ist eine Entwicklung, die kurzfristig natürlich erst einmal nicht stattfinden kann. Für die anstehenden schweren Aufgaben gegen den Vize-Weltmeister Schweden am Freitag (12.03.2021, live im Ersten), am Tag darauf gegen Slowenien und am Tag darauf gegen Algerien, von denen wahrscheinlich mindestens zwei gewonnen werden müssen, um das Olympia-Ticket zu lösen, hat Gislason aber eben trotzdem schon deutlich mehr Erfahrung auf Top-Niveau im Kader als zuletzt.

Abwehr wird deutlich besser sein

Erfahrung ist ein wichtiges Stichwort. Denn vor allem der Kieler Block, der ja wegen der Corona-Situation und fehlender Betreuungsmöglichkeiten für die Familie im Januar auf das Turnier in Ägypten verzichtet hatte, hat diese nicht nur international, sondern eben auch mit dem Spielsystem des Bundestrainers. Die Anpassung an seinen Stil sei "für die Kieler überhaupt kein Problem" , erklärte Gislason.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Innenblock aus Wiencek und Pekeler, aber eben auch Weinhold daneben auf der Halbposition gerade für die Defensive auch die "1a-Lösung" sein werden. Schon und gerade gegen die starken Schweden.

Mit dem Flensburger Johannes Golla, ebenfalls einer dieser "Champions-League-Spieler" steht dahinter eine wirklich gute Alternative bereit. Golla musste im Januar noch alleiniger Chef des nicht immer sattelfesten Innenblocks sein. Neben einem der Kieler Routiniers dürfte ihm seine Rolle noch deutlich leichter fallen. Es ist fast ausgeschlossen, dass die deutsche Defensive nicht deutlich stärker sein wird als in Ägypten. Auch weil sie in Sachen Körperlänge durch Wiencek, Pekeler und Heymann noch einmal einen ordentlichen Schub bekommen hat.

Allrounder sind gefragt

Dafür hätte auch Finn Lemke eine Option sein können. Der ist Abwehrspezialist bei der MT Melsungen. Doch er fehlt im Aufgebot. Wohl nicht wegen fehlender Champions-League-Erfahrung, denn Gislason gab auf der Pressekonferenz einen Einblick in sein Anforderungsprofil für den Kader für die Qualifikationsspiele. Er wolle Spieler, die " das ganze Feld abdecken" können. Meint: die in Angriff und Abwehr stark genug sind, um auf höchstem Niveau mitzuhalten. Das trifft tatsächlich bis auf wenige Ausnahmen mit leichten Abstrichen auf alle Akteure im Kader zu.

Bei drei Spielen in drei Tagen sei es kaum möglich "immer 60 Minuten über das Feld zu rennen" , erklärte Wiencek. Deshalb seien eine stabile Abwehr und leichte Gegenstoßtore besonders wichtig. Spezialistenwechsel sind im Handball zwar alltäglich, und es wird sie auch im deutschen Team geben, aber wenn man sie vermeiden kann, bringt das einen enormen Schnelligkeitsvorteil im Umschaltspiel. Zudem bieten möglichst vielseitige Akteure eben auch die Möglichkeit, zielgerichtet einzelne Leistungsträger zu entlasten.

Belastungssteuerung auch wichtig

Heymann, der im Rückraum zu den besten Feldtorschützen der Bundesliga gehört, aber auch in Göppingens Abwehr eine feste Größe ist, ist da ein gutes Beispiel. Sagt auch der Bundestrainer, der den körperlich starken 23-Jährigen im Training auch schon auf den Schlüsselpositionen ausprobiert hat. Generell sei Heymann aber auch "für die Zukunft" wichtig, ergänzte Gislason und nahm damit etwas Erwartungsdruck von einem der Youngster im Aufgebot. Heymann dürfte gegen Schweden wohl eher seltener, dafür vielleicht je nach Entwicklung des Turniers gegen Slowenien und gegen Algerien seine Chancen bekommen.

Es ist ein gleichzeitig kurzfristiger wie langfristiger Plan, den Gislason verfolgt. Kurzfristig, weil er den bestmöglichen Kader für diese drei Spiele braucht, um die für den gesamten DHB so wichtige Qualifikation zu sichern. Langfristig, weil man bei drei Spielen in drei Tagen eben auch fast wie bei einem Turnier planen muss. Die Belastung wird wahnsinnig hoch sein, alle Spieler werden gebraucht.

Und bei aller Erfahrung, die die Kieler mitbringen, hatten sie in den vergangenen Wochen ein nahezu unmenschliches Pensum mit Spielen alle zwei Tage zu absolvieren. Das sei, "als werde man überfahren" , beschrieb Wiencek den Spielrhythmus. Deshalb ist die Belastungssteuerung für den Bundestrainer in diesen Tagen eben auch ein wichtiges Gut. Dabei helfen frische und vielseitige Spieler. Der Plan ist jedenfalls zu erkennen. Jetzt muss er noch aufgehen.

Das DHB-Aufgebot für Berlin

Tor: Andreas Wolff (KS VIVE Kielce/POL), Johannes Bitter (TVB Stuttgart), Silvio Heinevetter (MT Melsungen)

Linksaußen: Uwe Gensheimer (Rhein-Neckar Löwen), Marcel Schiller (Frisch Auf Göppingen)

Rückraum links: Paul Drux (Füchse Berlin), Julius Kühn (MT Melsungen), Sebastian Heymann (Frisch Auf Göppingen), Fabian Böhm (TSV Hannover-Burgdorf)

Rückraum Mitte: Philipp Weber (SC DHfK Leipzig), Juri Knorr (TSV GWD Minden)

Rückraum rechts: Kai Häfner (MT Melsungen), Steffen Weinhold (THW Kiel), Fabian Wiede (Füchse Berlin)

Rechtsaußen: Timo Kastening (MT Melsungen), Patrick Groetzki (Rhein-Neckar Löwen)

Kreis: Patrick Wiencek (THW Kiel), Hendrik Pekeler (THW Kiel), Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt)

Stand: 08.03.2021, 16:47