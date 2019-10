Handball-Nationalteams vor wichtigen Turnier-Tests

Bundestrainer Henk Groener hat nicht mehr viel Zeit: In etwas mehr als einem Monat beginnt die Handball-Weltmeisterschaft der Frauen in Japan mit dem ersten Gruppenspiel gegen Brasilien.

Behnke und Schulze kommen später dazu

In dieser Woche stehen deshalb zwei echte Härtetests auf dem Programm: Genau wie bei den Männern heißt der Gegner am Mittwoch (23.10.2019) in Zagreb und am Samstag in Hannover (live auf sportschau.de) beim "Tag des Handballs" jeweils Kroatien. Die Kroatinnen hatten dem Groener-Team in den Qualifikations-Playoffs für die WM zweimal alles abverlangt und nach dem Remis im Hinspiel das Rückspiel nur mit vier Treffern verloren.

Der Kampf um die letzten Plätze für den WM-Kader hat also spätestens jetzt begonnen - Shenia Minevskaja kann ihn aktuell nicht führen, sie wird bei ihrem Verein Brest Handball gebraucht. Kreisläuferin Julia Behnke (Rostov Don) bekommt zumindest für das zweite Spiel "frei" und stößt am Donnerstag zum Team, genau wie Luisa Schulze aus Bietigheim.

Stutzke und Witzke als Debütanten

Auch bei den Männern wird in Sachen Personal ein bisschen rotiert und improvisiert. Weil Patrick Wiencek vom THW Kiel mit einer Kniestauchung für das erste Spiel passen muss, nominierte Bundestrainer Christian Prokop den 21 Jahre alten Lukas Stutzke vom Bergischen HC.

Eine echte Chance, im Januar zur Europameisterschaft zu fahren, dürfte der noch unerfahrene aber deckungsstarke Stutzke im Rückraum nicht haben, doch Prokop will seine Nominierung, genau wie die des noch ein Jahr jüngeren Leipziger Spielmacher Luca Witzke, als positives Zeichen in ihre Richtung verstanden wissen.

Positionskämpfe im Tor und Außen

Deutlich enger ist der Kampf um die Torwartposition. Neben dem wohl gesetzten Andreas Wolff wird bei den beiden Partien gegen Kroatien der Neu-Kieler Dario Quenstedt das deutsche Tor hüten. Silivo Heinevetter wurde nicht berücksichtigt und hat aktuell gegenüber Quenstedt wohl die kleineren Chancen, zur Europameisterschaft zu fahren. Eine gute Leistung des 30-Jährigen dürfte ihn in eine herausragende Position bringen.

Rechnet sich Chancen aus: Dario Quenstedt

Prokop nannte die Lehrgangswoche mit den beiden Spielen zuletzt "entscheidend" . Ein klarer Fingerzeig: Wer jetzt nicht dabei ist und/oder nicht abliefert, dürfte schlechte Karten haben. Gute Chancen hat Julius Kühn, der nach seiner langen Verletzungspause in der Liga schon wieder starke Spiele zeigte und als "Shooter" im linken Rückraum ziemlich sicher zur EM fahren dürfte. Auf den Flügeln bekommen Timo Kastening (rechts, Hannover-Burgdorf) und Göppingens Marcel Schiller die Gelegenheit, sich zu empfehlen. Je nach ihrer Vorstellung müssen Matthias Musche und Patrick Groetzki um ihr EM-Ticket bangen.

Die heiße Phase der Vorbereitung - das erste EM-Spiel steigt am 9. Januar gegen die Niederlande - kommt zwar offiziell erst noch, doch Prokop legt viel Wert auf eine verinnerlichte Spielidee und eingeprobte Systeme. Das wissen auch die Spieler und dementsprechend dürfte allen bewusst sein, wie wichtig diese Lehrgangswoche mit den beiden "Highlight-Spielen" wird.

Tokio als Fernziel

Nach der Heim-WM, die mit Platz vier nur teilweise befriedigend endete, soll nun eine Medaille her. Und im Anschluss daran wartet ja dann noch das ganz große Ziel: Die Olympischen Spiele in Tokio, für die sich auch die Frauen-Auswahl gerne qualifizieren möchte. Um diese Chance zu wahren oder zu sichern, braucht es gute Ergebnisse bei dem jeweils anstehenden Turnier.

Die Männer sind bereits sicher bei einem Qualifikationsturnier dabei, mit dem EM-Titel könnten sie dieses noch umgehen. Die Frauen müssen für die Qualifikation für eines dieser Turniere mindestens Siebte werden. Für diese Aufgaben will und muss man gut vorbereitet sein - und in dieser Woche wird dafür der Grundstein gelegt.

Stand: 22.10.2019, 05:00