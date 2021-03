Klare Ziele: Erst Olympia-Qualifikation, dann Goldmedaille

Olympische Spiele sind wichtig, sehr wichtig für den Handball. Ein Triumph bei Olympischen Spielen steht bei wohl jedem größeren Verband auf dem Wunschzettel. Beim Deutschen Handball-Bund (DHB) und allen voran DHB-Vizepräsident Bob Hanning ist das nicht anders: eine olympische Goldmedaille ist das Ziel.

" Ich weiß nicht, warum man, nur weil man dem Ziel näher kommt, von dem Ziel abweichen sollte ", sagte Hanning beim Medientermin am Mittwoch (10.03.2021). Er sagte das zwei Tage vor dem Qualifikationsturnier, bei dem sich das deutsche Team überhaupt erst einen Platz beim Turnier in Tokio sichern möchte. " Dass das unser Anspruch sein muss, haben wir oft genug gesagt. "

Zielsetzung 2014

Mehr als sieben Jahre ist es her, dass Hanning bei seinem Amtsantritt 2013 das Ziel Olympiagold 2020 ausrief. Damals sah es eher mau aus im deutschen Handball. Das deutsche Team verpasste die Olympischen Spiele 2012 in London und die EM-Quali 2014 und durfte nur aufgrund einer Wildcard an der Weltmeisterschaft 2015 in Katar teilnehmen.

Es folgten wechselhafte Zeiten: Auf drei erfolgreiche Jahre unter Trainer Dagur Sigurdsson mit Europameistertitel und Olympia-Bronze folgten Querelen um Nachfolger Christian Prokop, dessen Kündigung und die Verpflichtung des aktuellen Bundestrainers Alfred Gislason. Nach einem durch die Corona-Pandemie schwierigen Handball-Jahr beendete das DHB-Team die Weltmeisterschaft 2021 auf dem zwölften Platz - die schlechteste WM-Platzierung jemals.

Keine Planänderung nach WM-Aus

Die Ergebnisse änderten sich, die Ziele blieben: DHB-Vizepräsident Bob Hanning hielt kurz nach dem Ausscheiden im Januar am Langzeitplan fest: " Wir haben die Zielsetzung, Olympisches Gold zu holen. Heute sage ich, dass ich ganz fest daran glaube, dass es funktionieren wird. "

Kritik aus der Bundesliga

Widerworte kamen prompt. Nichts Neues für Hanning, der in seiner Amtszeit als DHB-Vizepräsident häufig polarisierte. HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann bezeichnete seine Aussage als "unangebracht" und riet, sich nicht zu weit aus dem Fenster zu lehnen.

Auch die Spieler äußerten ihr Unverständnis darüber, schon Ziele zu nennen, bevor man sich für das olympische Turnier qualifiziert habe. In einem Interview mit dem "Mannheimer Morgen" sagte Nationalspieler Hendrik Pekeler: " Selbst wenn das gelingen sollte, müssen wir doch so ehrlich sein und mit Blick auf die personellen Möglichkeiten anderer Mannschaften sagen: Für Olympia-Gold kommen andere Nationen eher infrage als wir. "

Hanning relativiert eigene Aussagen

Zwei Tage vor dem ersten Qualifikationsspiel gegen Schweden hält Hanning grundsätzlich an seiner Aussage fest: " Ich bin das nach der WM gefragt worden und stehe da auch zu 100 Prozent zu ." Eine deutsche Mannschaft müsse sich immer dem Anspruch stellen, eine Medaille zu gewinnen, sagte der DHB-Vizepräsident.

Dass aber aktuell nicht der richtige Zeitpunkt sei, darüber zu diskutieren, gibt auch er zu. " Es war ein Langzeitziel und dabei bleibt es ", so Hanning.

Das sehen auch die Spieler so: " Wir sind alle Profis genug und wissen, dass wir erstmal die Olympia-Quali bestehen müssen und gar nicht weiterdenken ", ergänzt Mittelmann Fabian Wiede.

Schwierige Gruppe mit Schweden, Slowenien und Algerien

Zumal die Qualifikation mehr als nur Formsache ist. Mit Vizeweltmeister Schweden, Slowenien sowie Afrikavertreter Algerien warten am Wochenende namhafte und starke Gegner. Ein Ticket für die Olympischen Spiele bekommen die ersten beiden Teams in der Gruppe.

Dass man sogar die Teilnahme von der Wunschliste streichen müsse, ist nicht im Gedankenspiel enthalten. " Ich möchte mir gar keine Gedanken darüber machen, dass wir scheitern ", so Hanning. Kein Wunder: Für Hanning, der in diesem Herbst seinen Verbandsposten aufgibt, wäre Olympia das letzte Großereignis als DHB-Funktionär.

Stand: 10.03.2021, 17:38