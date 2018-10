Beim souveränen 37:21 (19:9) am Mittwochabend in Wetzlar überzeugte die DHB -Auswahl mit Spielfreude, vergab im Duell mit dem Handball-Zwerg durch einige Unkonzentriertheiten in Angriff und Abwehr aber einen höheren Erfolg.

Vor 4347 Zuschauern in der ausverkauften Rittal Arena waren Rechtsaußen Tobias Reichmann und Linksaußen Uwe Gensheimer mit jeweils sieben Toren beste Werfer, obwohl beide jeweils nur eine Halbzeit auf dem Parkett standen.

Zehn-Punkte-Führung zur Pause

Die deutsche Mannschaft hatte die Partie von Beginn an im Griff. Die Abwehr um den Kieler Innenblock Hendrik Pekeler und Patrick Wiencek stand sicher, und in der Offensive hatten die Hausherren gegen die körperlich unterlegenen Israelis oft leichtes Spiel. Zur Pause lag das DHB -Team mit zehn Treffern in Front.

In der zweiten Halbzeit wechselte Prokop munter durch, was am Spielverlauf wenig änderte. Nun durften auch Gensheimer, Groetzki und Jannik Kohlbacher an seiner alten Wirkungsstätte ran. Dagegen kam Regisseur Martin Strobel, der bei seinem Comeback in der Startsieben stand, nur sporadisch zum Zug.

Nächste Partie gegen den Kosovo

Am kommenden Sonntag steht für die DHB -Auswahl mit der Partie in Kosovo das letzte Pflichtspiel vor der Heim-Weltmeisterschaft 2019 an. Das Casting dafür ist bereits in vollem Gange - und so nutzte Bundestrainer Christian Prokop die einseitige Partie ausgiebig zum Testen.

Stand: 24.10.2018, 20:49