Handball-EM - gegen Rumänien ist die alte Auftakt-Stärke gefordert

Als Favoritinnen gehen die deutschen Handballerinnen nicht in die Partie - ein Sieg aber wäre ungemein wichtig und könnte schon die Weichen für einen möglichen Einzug ins Halbfinale stellen. "Die Bedeutung des Auftaktspiels ist sehr groß" , sagt Torhüterin Dinah Eckerle, "auch dieses Mal wird es enorm wichtig sein, dass wir gegen Rumänien direkt gute Leistungen aufs Feld bringen."

Drei von vier Teams aus der Gruppe ziehen in die Hauptrunde ein und nehmen die Punkte aus den Spielen gegen die verbleibenden Kontrahenten mit. Geht man davon aus, dass Polen den letzten Tabellenplatz einnehmen wird, müsste das Team von Henk Groener gegen Rumänien und/oder die Titelfavoritinnen aus Norwegen punkten.

Auftaktspiele liegen dem DHB-Team

Schaut man darauf, wie das DHB-Team in den vergangenen Jahren in die Turniere startete, stehen die Zeichen nicht schlecht. "Ich glaube, wir haben in den letzte Jahren wirklich gute Auftaktspiele in den großen Turnieren gemacht" , sagt Kreisläuferin Julia Behnke.

Seit der Europameisterschaft 2016 in Schweden, als das DHB-Team überraschend die starken Niederländerinnen schlug, wurde jedes Auftaktspiel bei den großen Turnieren gewonnen. Auch 2018, als es gegen die Spitzenmannschaft aus Norwegen ging. Der Grund für die Auftaktspiel-Stärke? "Die Vorfreude, die Euphorie. Alle sind frisch. Jeder hat Bock da jetzt auf die Platte zu gehen und loszulegen" , sagt Behnke.

Rumäniens Dreh- und Angelpunkt: Cristina Neagu

Bei den Rumäninnen fällt zuallererst der Name von Cristina Neagu. Die Rückraum-Linke gilt als eine der besten Handballerinnen der Welt, wurde 2010, 2015, 2016 und 2018 zur Welthandballerin gewählt. Das merkt man dem rumänischen Spiel an. Sie ist die wichtigste Akteurin im Team, der Angriff ist hauptsächlich auf ihre Torgefahr und ihr Zusammenspiel mit dem Kreis ausgelegt. "Das wird natürlich erstmal unser Ziel sein, Cristina Neagus Kreise einzuschränken" , sagt Behnke.

Allerdings war Neagu zuletzt immer wieder verletzt und ist nach eigenen Angaben nach einer Corona-Infektion noch nicht wieder bei hundert Prozent ihres Leistungsvermögens. Das hinderte sie jedoch nicht daran, im Champions-League-Spiel gegen Rostov Don elf Tore zu werfen. Auch eine angeschlagene Neagu sollte das deutsche Team also nicht unterschätzen. "Wir müssen und gut darauf vorbereiten, damit wir die Rückraum-Kreis-Achse gut in den Griff bekommen" , so Eckerle.

Positive Corona-Tests beim Gegner

Spricht man über Rumäniens Superstar, vergisst man ab und zu, dass auch Spielerinnen wie Torhüterin Yuliya Dumanska zur Weltklasse gehören und ein Großteil der Mannschaft mit ihren Vereinen auf höchstem Niveau spielen. Der Ausfall von Crina Pintea, neben Neagu die wohl gefährlichste Spielerin im rumänischen Kader, wird dennoch zu spüren sein.

Die Kreisläuferin wurde vor Abreise nach Dänemark positiv auf das Corona-Virus getestet. Bei Außenspielerin Laura Moisa wurde ebenfalls das Virus nachgewiesen, sie befindet sich bereits in Isolation. Stattfinden wird das Spiel dennoch. "Wir haben ein Schreiben von der EHF bekommen, dass die letzten Tests alle negativ sind und dass sie mit einer hohen Testfrequenz bis Spielbeginn dafür sorgen werden, dass wir uns sicher fühlen" , so DHB-Sportvorstand Axel Kromer.

Auftakt ohne Bundestrainer Groener

Den deutschen Spielerinnen wurde vom DHB überlassen zu entscheiden, ob sie das Spiel bestreiten wollten. Alle 16 Spielerinnen gaben die Rückmeldung, die Partie gegen Rumänien spielen zu wollen. Fehlen wird damit weiterhin "nur" der Bundestrainer, der nach einer Corona-Infektion auf einen negativen Test und damit die Einreisegenehmigung wartet. Co-Trainer Alex Koke und Juniorinnen-Trainer André Fuhr werden das Spiel vertretungsweise coachen.

Stand: 03.12.2020, 09:32