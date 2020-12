Bundestrainer Henk Groener wollte sich nicht lange aufhalten, mit der unglücklichen 27:28-Niederlage gegen die Niederlande. "Es war ja eh klar, dass wir gegen Kroatien gewinnen müssen, wenn wir weiterkommen wollen. Das bleibt nach wie vor der Fall", sagte Groener mit Verweis auf die enge Konstellation in der Gruppe. Gleich im Anschluss an das Spiel richtete er den Blick nach vorne, auf das entscheidende abschließende Gruppen-Endspiel gegen Kroatien am Dienstagabend (15.12.2020, 18.15 Uhr) um den Einzug ins Halbfinale.

Gruppen-Endspiel gegen Kroatien

Der Bundestrainer weiß nur zu gut, dass die Auswahl des Deutschen Handball-Bundes (DHB) gegen die Niederlande eine große Chance verpasste, sich selbst in eine bessere Ausgangslage zu bringen. Und vor allem mental gestärkt in das entscheidende Spiel gegen Kroatien zu gehen: Gegen den Weltmeister aus den Niederlanden, ohne die verletzte Starspielerin Estevana Polman alles andere als übermächtig, war das DHB-Team mehr als ebenbürtig, doch in der Schlussphase gaben sie den möglichen Sieg aus der Hand.

Zuletzt gescheitert an den eigenen Nerven

Dies dürfte im Team womöglich wieder ungute Erinnerungen wachgerufen haben: An die vergangenen großen Turniere, bei denen das DHB-Team denkbar knapp gescheitert war. Weniger an übermächtigen Gegnerinnen, als an der fehlenden eigenen Nervenstärke in der "Crunch-Time", wenn es darauf ankam. Bei der WM 2019 war es am Ende eine unglückliche 28:29-Niederlage gegen Serbien, die zum Ausscheiden führte. Bei der EM vor zwei Jahren weckte das DHB-Team große Hoffnungen mit einem Sieg gegen die Weltmacht Norwegen, brach aber in der Hauptrunde ein und schied sang- und klanglos aus.

DHB-Team reicht Sieg mit zwei Toren Unterschied

Diese Hypothek, in den entscheidenden Phasen auch an den eigenen Nerven zu scheitern, nimmt die DHB-Auswahl nun mit in das Do-or-die-Spiel gegen Kroatien. Zugleich haben sie aber die große Chance, die bösen Geister der Vergangenheit zu vertreiben und erstmals seit 2008 wieder in ein EM-Halbfinale einzuziehen: Dafür braucht es einen Sieg gegen Kroatien (6:2 Punkte), nach Möglichkeit mit mindestens zwei Toren Unterschied, in diesem Fall wären die deutschen Handballerinnen (4:4 Punkte) sicher als Gruppenzweiter im Halbfinale, aufgrund des dann gewonnenen direkten Vergleichs gegen die Kroatinnen. Bei einem knapperen Sieg wäre das DHB-Team vom Ausgang der Partie zwischen Niederlande und Rumänien abhängig (16 Uhr) - und müsste darauf hoffen, dass die punktgleichen Niederländerinnen nicht gewinnen.