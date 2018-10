Es ist ein schwieriger Spagat. Natürlich gilt es für das Team von Bundestrainer Christian Prokop erst einmal am heutigen Mittwoch (24.10.2018) in der ausverkauften Wetzlarer Halle gegen Israel und am Sonntag (28.10.2018) im Kosovo zu gewinnen und sich in der EM-Qualifikation für 2020 keine Blöße zu geben. Der dritte Gruppengegner ist übrigens Polen, die ersten beiden fahren zur Endrunde. Gleichzeitig soll die Mannschaft aber auch spielerisch zusammenfinden, einige Akteure wollen sich noch einmal empfehlen.

Gerade weil Prokops aktuelles Aufgebot laut DHB -Vorstand Axel Kromer als "Fingerzeig" für die WM verstanden werden könne, dürfte Handball-Deutschland ganz genau hinschauen, wer sich gut präsentiert. Am 10. Dezember beruft der Bundestrainer schließlich seinen 28er-Kader, der dann noch auf 16 Spieler reduziert werden muss.

Rückkehrer Strobel wohl auch heißer Anwärter für die WM

Jubelt Strobel auch wieder bei der WM?

Da ist beispielsweise Martin Strobel. Der Europameister von 2016 hatte seine Nationalmannschafts-Karriere nach dem gewonnenen Titel eigentlich beendet. Als Prokop den aktuell für Zweitligist HBW Balingen-Weilstetten aktiven 32-Jährigen aber anrief, zögerte der Spielmacher nicht wirklich: "Wenn eine Heim-WM ansteht, muss man nicht lange überlegen."

Tatsächlich macht die Nominierung Strobels, auch wenn er "nur" noch in der 2. Liga aktiv ist, tendenziell Sinn. Schließlich hatte man sich eben auch bei der Europameisterschaft 2018 vor allem einen Spieler gewünscht, der mit Ruhe und Übersicht die vielen hochtalentierten Nebenleute in die richtigen Bahnen lenkt. Genau das sind Strobels Qualitäten. Der Bundestrainer nannte die Berufung des Routiniers eine "Nominierung mit Weitsicht."

Im Rückraum frisches Blut

Bewährungschance auf Halbrechts: Leipzigs Franz Semper

Im rechten Rückraum ist nach den verletzungsbedingten Ausfällen von Steffen Weinhold, Fabian Wiede und Kai Häfner nun erst einmal der junge Leipziger Franz Semper der Alleinunterhalter. Im Hinblick auf die Weltmeisterschaft und die Frage, ob Wiede rechtzeitig komplett fit wird, bilden die Partien gegen die international zweitklassigen Gegner für den 21-Jährigen eine große Chance.

Dass im linken Rückraum (oder auf der Mitte) Steffen Fäth oder Philipp Weber trotz des verletzungsbedingten Fehlens von Paul Drux nicht dabei sind, dafür aber beispielsweise der junge Tim Suton seine Visitenkarte abgeben darf, sind ebenfalls interessante Entscheidungen, die Prokop-Kritiker wohl mit Argusaugen betrachten werden.

"Ballermann" Musche als echte Alternative zu Gensheimer?

Eine besondere Gelegenheit hat auch Linksaußen Matthias Musche. Der Mann vom SC Magdeburg führt die Torschützenliste der Bundesliga mit riesigem Abstand an und ist in der Form seines Lebens. Tatsächlich könnte Musche, der sich bei seiner Nominierung beispielsweise gegen Kiels Rune Dahmke oder Göppingens Marcel Schiller durchgesetzt hat, eine echte Alternative zu Superstar Uwe Gensheimer sein, der aber natürlich trotzdem grundsätzlich gesetzt ist.

Prokop: "Kein riesiges Casting"

Allen Personalspekulationen, Bewährungschancen und Beobachtungen in den beiden Qualifikationsspielen zum Trotz ist die Chance tatsächlich relativ hoch, dass der Kader Anfang nächsten Jahres dem für die Spiele gegen Israel und Kosovo nicht unähnlich ist - von gesetzten Rekonvaleszenten wie Weinhold mal abgesehen. Prokop selbst meinte: "Ich will kein riesiges Casting in den Januar hinein. Wir müssen uns jetzt schon einspielen."

