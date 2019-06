Handball-Bundestrainer Christian Prokop ist offenbar kein nachtragender Mensch. Der Wirbel um Tobias Reichmann ist längst vergessen. Der Coach hatte den Rechtsaußen vor Beginn der WM 2019 im eigenen Land und in Dänemark aus dem Aufgebot gestrichen.

Statt das Team in Berlin zu unterstützen, war Reichmann verärgert zu einem Kurztrip in die USA gereist. "Ich bin dann mal weg. Wieso, weiß ich gar nicht genau...Ahhh, doch ... Spontanurlaub" , hatte er auf Instagram geschrieben und dazu ein Bild von sich am Flughafen gepostet - versehen mit dem Hashtag "#sorrynotsorry". Dies hatte für Schlagzeilen und Unverständnis gesorgt. Sogar vom Rausschmiss aus dem Nationalteam war die Rede.

"Bekommt wieder seine Chance"

Jetzt kehrt Reichmann in die Nationalmannschaft zurück. Beim EM-Qualifikationsspiel gegen den Kosovo am Sonntag (16.06.2019 / ab 18 Uhr im Livestream bei sportschau.de) wird er gut viereinhalb Monate nach seinem vieldiskutierten WM-Aus wieder zur Auswahl gehören. "Er bekommt wieder seine Chance" , sagte Prokop: "Das Tischtuch ist keineswegs zerschnitten."

Da die deutsche Mannschaft bereits für das EM-Turnier im Januar in Schweden, Norwegen und Österreich qualifiziert ist, verzichtete Prokop schon zuletzt beim Spiel in Israel und jetzt auch gegen den Kosovo in Nürnberg auf etliche Stammspieler. Deshalb ist im Kader ein Platz frei für Reichmann.

Gute Saison in Melsungen

Auf der anderen Seite kommt Prokop schlecht an Reichmann vorbei. Der spielte in der Bundesliga bei MT Melsungen eine sehr gute Saison, erzielte 136 Tore und war damit nach Lasse Mikkelsen zweitbester Schütze der Hessen und mitverantwortlich dafür, dass das Team auf Platz fünf landete und den Einzug in den EHF-Pokal schaffte.