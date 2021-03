In der Max-Schmeling-Halle trifft das Team um Kapitän Uwe Gensheimer auf den WM -Zweiten Schweden (Freitag, 12. März, 15.15 Uhr, ARD live), den EM -Vierten Slowenien (Samstag, 13. März, 15.35 Uhr, ZDF live) und Afrikavertreter Algerien (Sonntag, 14. März, 15.45 Uhr, ZDF live). Die ersten beiden Mannschaften des Turniers qualifizieren sich für die Olympischen Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August).



Wieder im Aufgebot: Kiels Patrick Wiencek

"Das Trainerteam hat sich lange und intensiv mit der Kaderzusammenstellung beschäftigt" , sagt Axel Kromer, Vorstand Sport des Deutschen Handballbundes. "Wir werden im Vergleich zur WM im Januar wieder mehr Erfahrung im Team haben. Unser Auftaktgegner Schweden hat genau 40 Tage vor Anpfiff des wegweisenden Spiels gegen uns am Freitag noch im WM-Finale von Kairo gestanden. Wir müssen in diesem Turnier von der ersten Sekunde an zu hundert Prozent präsent sein."

Das DHB-Aufgebot für Berlin:



Tor: Andreas Wolff (KS VIVE Kielce/POL), Johannes Bitter (TVB Stuttgart), Silvio Heinevetter (MT Melsungen)

Linksaußen: Uwe Gensheimer (Rhein-Neckar Löwen), Marcel Schiller (Frisch Auf Göppingen)

Rückraum links: Paul Drux (Füchse Berlin), Julius Kühn (MT Melsungen), Sebastian Heymann (Frisch Auf Göppingen), Fabian Böhm (TSV Hannover-Burgdorf)

Rückraum Mitte: Philipp Weber (SC DHfK Leipzig), Juri Knorr (TSV GWD Minden)

Rückraum rechts: Kai Häfner (MT Melsungen), Steffen Weinhold (THW Kiel), Fabian Wiede (Füchse Berlin)

Rechtsaußen: Timo Kastening (MT Melsungen), Patrick Groetzki (Rhein-Neckar Löwen)

Kreis: Patrick Wiencek (THW Kiel), Hendrik Pekeler (THW Kiel), Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt)

red | Stand: 01.03.2021, 11:00