Erst zehn Tage vor dem ersten Gruppenspiel kam die offizielle Bestätigung: Die Handball-Europameisterschaft der Frauen vom 3. bis 20. Dezember wird stattfinden. Nicht selbstverständlich. Co-Gastgeber Norwegen hatte sich aufgrund der angespannten Corona-Lage als Austragungsland zurückgezogen.

Damit wurde Dänemark zum alleinigen Gastgeber und musste gemeinsam mit dem Europäischen Verband innerhalb kürzester Zeit das gesamte Turnier neu planen. Neben Herning wurde Kolding als zweiter Spielort auserkoren, wo nun auch das deutsche Team in der Vor- und Hauptrunde spielen wird.

Kräftemessen auf großer Bühne

"Wir sind überglücklich, dass wir hinfahren dürfen", erzählte DHB -Kapitänin Kim Naidzinavicius beim Medientermin. Das Team habe nun wieder ein klares Ziel vor Augen, fügte DHB-Sportvorstand Axel Kromer hinzu. Es sei ein großes Privileg, trotz der Corona-Pandemie die Möglichkeit zu bekommen, sich auf der großen EM-Bühne zu präsentieren.

16 Mannschaften treten in vier Vorrundengruppen gegeneinander an. Die jeweils ersten drei Teams ziehen in die beiden Hauptrundengruppen ein. Die Punkte aus den Spielen der verbleibenden Kontrahenten werden mit in die Hauptrunde genommen, in der die Teams um den Einzug ins Halbfinale kämpfen. Im Halbfinale und Finale entscheidet das K.o. -Verfahren. Im besten Fall - dem Einzug ins Finale - sind das neun Spiele in 18 Tagen.

Breite Weltspitze

Die Leistungsdichte ist bei Europameisterschaften gewohnt hoch. Die Unberechenbarkeit der Auswirkungen möglicher Infektionen innerhalb der Kader macht es jedoch fast unmöglich, eine Prognose abzugeben. Das weiß auch Kreisläuferin Julia Behnke: "Es ist alles unvorhersehbar. Letztendlich glaube ich, ist es wirklich eine Überraschung, auf welche Spielerinnen man dann wirklich treffen wird."

Die heißesten Anwärterinnen auf die K.o.-Runde sind die Mannschaften aus Norwegen, Frankreich, den Niederlanden und Russland. Auch Vorrundengegner Rumänien spricht Behnke eine Favoritenrolle zu: "Wenn man die jüngsten Großturniere anschaut, sind die Niederlande auch wieder einer der großen Favoriten. Norwegen, Rumänien und die Russen spielen schon viele Jahre da oben mit. Und ich denke, das sind wieder harte Brocken." Aber auch Teams wie Vizeweltmeister Spanien, die Schwedinnen um Starspielerin Isabell Gulldén, Gastgeber Dänemark und das DHB-Team rechnen sich gute Chancen auf das Halbfinale aus.

Die Topfavoritinnen

Die Norwegerinnen überzeugen durch eine immense individuelle Qualität und werden als absoluter Topfavorit gehandelt. Kaum eine Spielerin im Kader zählt nicht zur absoluten Weltspitze. Kapitänin Stine Oftedal ist aktuelle Welthandballerin. Sie und ihre nicht minder talentierten Mitspielerinnen werden das DHB-Team in der Vorrunde vor große Aufgaben stellen.

Das französische Team zeichnet sich durch eine herausragende Athletik und Dynamik aus. Kaum eine andere Mannschaft stellt eine solche stabile Abwehr wie das Team von Trainer Olivier Krumholz. Eine gewisse Unberechenbarkeit in ihren Aktionen wird es den Gegnerinnen besonders schwer machen.

Die Niederländerinnen spielen einen sehr schnellen, leichtfüßigen Handball, der von den talentierten Spielerinnen nahezu in Perfektion umgesetzt wird. Das brachte ihnen im vergangenen Jahr den Weltmeistertitel ein. In diesem Jahr ist das Team ähnlich stark einzuschätzen.

Russland hat mit Anna Vyakhireva und Daria Dmitrieva sehr kreative Spielerinnen in den eigenen Reihen, die Coach Ambros Martin clever einzusetzen weiß. Der Spanier gilt als einer der besten Trainer im Frauenhandball, der seine Mannschaften ideal auf die nächsten Gegnerinnen vorbereitet.

Überraschungen erwartbar

Wie viel diese Ausgangslage wert ist, wird sich im Laufe des Turniers zeigen. Sicher ist, dass es unter den aktuellen Umständen wohl eine Überraschung wäre, wenn es keine Überraschungen bei dieser EM gäbe. Holprige Turniervorbereitung, keine Zuschauer in den Hallen, besondere Hygienemaßnahmen, Abstandsregelungen innerhalb der Teams, mögliche Infektionen von Teammitgliedern - das alles dürfte nicht spurlos an allen Teams vorbeigehen.

Stand: 30.11.2020, 08:36