Herr Moustafa, im Januar 2021 soll in Ägypten die Handball-Weltmeisterschaft stattfinden. Was erhoffen Sie sich von dem Turnier?

Hassan Moustafa: Ich hoffe, wir können den Handballsport durch diese WM unterstützen. Bei der jüngsten Handball-Weltmeisterschaft in Deutschland und Dänemark 2019 hatten wir eine Millionen Zuschauer. Ich hoffe, dass wir das auch unter diesen Umständen hinkriegen.

Zum ersten Mal werden 32 Mannschaften an einer Weltmeisterschaft teilnehmen. Wie kam es zu dieser Entscheidung?

Moustafa: Es war eine gute Entscheidung. Wissen Sie, bevor ich Präsident geworden bin, war Handball nur in Europa groß. Jetzt ist er weltweit bekannt. Das ist die erste Weltmeisterschaft mit 32 Mannschaften.

Mehr Mannschaften bedeutet natürlich auch mehr Aufwand und Vorbereitung und das unter diesen schwierigen Umständen. Würden Sie sich wünschen, dass in diesem Jahr vielleicht doch weniger Teilnehmer dabei wären?

Moustafa: Dafür ist es zu spät. Wir arbeiten derzeit Tag und Nacht an den Vorbereitungen. Unser Vorteil ist es, dass ich Ägypter bin und somit besser mit den Menschen und der Regierung vor Ort sprechen kann. Das Land Ägypten möchte mit dieser Weltmeisterschaft keinen finanziellen Profit machen, sondern sein Image verbessern. Der Premierminister und der Sportminister sind in den Entscheidungen über das Turnier immer involviert.

Sie haben ein ausführliches Hygienekonzept entwickelt, damit die Gesundheit der Spieler und aller Beteiligten gewährleistet ist. Sind Sie damit zufrieden?

Moustafa: Ich bin hochzufrieden. Wir haben Profis bei uns. Kurz vor diesem Interview hatten wir eine Besprechung mit unserer Arbeitsgruppe. Da haben wir in allen Details auch nochmal besprochen, wie wir auf welche Situationen reagieren. Das ist nicht nur die Entscheidung des Präsidenten oder des Komitees. Wir entwickeln gemeinsam in einer Arbeitsgruppe ein Konzept. Dieses schicken wir dann als Vorschlag zu allen Teilnehmern der WM und warten auf ihre Antwort. Danach treffen wir erst die Entscheidungen, wie wir reagieren würden, wenn einer oder mehrere Spieler an Corona erkranken.

Sie reden also gemeinsam mit allen Mannschaften über das Konzept? Was wäre denn, wenn eine Mannschaft sagt, dass sie nicht zur WM fahren will?

Moustafa: Wir treffen erst eine Entscheidung, wenn alle Mannschaften unseren Vorschlag für ein Konzept akzeptieren.

Das Hygienekonzept hat natürlich auch zusätzliche finanzielle Kosten verursacht. Gab es da Hilfe von der Politik?

Moustafa: Wie gesagt, ich habe es schriftlich, dass das Land Ägypten in der Regierung beschlossen hat, dass sie die gesamten Kosten für die WM von A-Z bezahlen. Das kostet natürlich sehr viel.

Alleine die neu erlaubte Aufstockung von 16 Spielern im Kader auf 20 kostet schon sehr viel...

Moustafa: Wir haben sowohl beschlossen, dass jede Mannschaft 20 Spieler in den Kader aufnehmen darf, als auch, dass zwischen jedem Spiel immer mindestens ein Ruhetag liegen muss. Somit dauert die WM auch nochmal länger als sonst.

Es gibt trotz ihres Hygienekonzepts einige Leute, die noch Zweifel haben. Beispielsweise der HBL -Geschäftsführer Frank Bohmann sagte, er habe "große Sorge" im Hinblick auf das Turnier. Können Sie seine Sorgen verstehen?

Moustafa: Natürlich, das kann ich sehr gut verstehen. Aber ich bin mir sicher, dass diese Weltmeisterschaft in Ägypten die beste wird in diesen Stadien. Wir haben vier neue Handballhallen gebaut, die sehr viel Geld gekostet haben. Für die ägyptische Regierung steht das Finanzielle aber nicht im Vordergrund, sondern das Image des Landes. Die Leute sollen nach Ägypten kommen und sich freuen. Das ist wichtig für das Image weltweit.

Sie haben grade die vier großen neuen Hallen angesprochen. Wie schade ist es, dass keine, oder wenige Zuschauer zu den Spielen kommen dürfen?

Moustafa: Bezüglich der Zuschauer haben wir noch keine Entscheidung getroffen. Wir müssen abwarten bis kurz vor der Weltmeisterschaft. Erst dann können wir sagen wie viele Zuschauer in die Hallen kommen dürfen. Vorher können wir Nichts machen. Es ist zum Beispiel mit 50 Prozent Zuschauer besser als komplett ohne Zuschauer. Unser Vorteil in Ägypten ist es, dass wir, Stand heute, nur 200 Neuinfektionen haben.

Gab es denn einen Moment, in dem Sie überlegt haben, die WM abzusagen oder zu verschieben?

Moustafa: Nein, wir haben eine Aufgabe für die Handballfamilie. Das größte Problem ist, dass niemand sagen kann, wann Corona vorbei ist, deshalb müssen wir versuchen mit Corona zu arbeiten. Dieser Virus macht unseren Sport kaputt. Wir müssen gucken, was die Spieler und Trainer machen. Das sind Profis und wir müssen gemeinsam als Handballfamilie arbeiten. Gleichzeitig ist aber auch die Gesundheit dieser Familie wichtig. Deswegen arbeiten wir Tag und Nacht damit wir sicher diese Weltmeisterschaft spielen können.

Vor der Weltmeisterschaft stehen noch sehr viele Spiele an. Der Terminkalender der Profis ist sehr eng. Glauben Sie, dass das Sportliche unter den vielen Spielen leidet?

Moustafa: Nein, das glaube ich nicht. Wir arbeiten fest mit dem europäischen Verband EHF zusammen und besprechen zweimal im Jahr die Termine. Sie sind zufrieden und wir auch. In dieser Richtung arbeiten wir gemeinsam.

Was überwiegt denn mehr bei Ihnen. Die Vorfreude auf das anstehende Turnier oder doch die Sorge, da die Gesundheit von so vielen Menschen auf dem Spiel steht?

Moustafa: Sorge ist auch da. Ich kann nicht sagen, dass ich zufrieden bin mit den Umständen. Aber ich bin zufrieden mit dem, was wir in dieser Situation gemacht haben. Ich hoffe natürlich, dass sich kein Spieler infiziert. Das ist das Wichtigste für uns.

Im Jahr 2021 stehen viele große Turnier an. Beispielweise die Olympischen Spiele oder die Fußball- EM . Der Handball hat im Januar das erste große Turnier in jenem Jahr. Somit schaut auch die ganze Sportwelt darauf, wie dieses Turnier läuft.

Moustafa: Das ist ein großer Vorteil für den Handball. Alle großen Verbände und auch das IOC mussten ihre Events absagen. Jetzt schauen viele auf das Turnier und auf den Handball. Es ist daher sehr wichtig, dass am Ende alle Spieler, Trainer und Schiedsrichter gesund sind.

Wollen Sie den Handballfans in Deutschland und Europa noch irgendetwas sagen?

Moustafa: Willkommen in Ägypten an alle Zuschauer weltweit. Keine Angst, wir werden uns um die gesundheitlichen Maßnahmen kümmern. Alle Leute in Ägypten warten und unterstützen die Weltmeisterschaft. Ich lade die Leute nach Ägypten ein, und dann arbeiten wir zusammen.

Das Gespräch führte Julius Laschet

Stand: 06.11.2020, 17:31