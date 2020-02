Ist es die richtige Entscheidung?

"Gegenfrage: Gibt es da ein 'richtig' oder 'falsch'? Ich maße mir nicht an, da ein Urteil zu fällen. Vielleicht stehe ich selbst mal irgendwann an der Seitenlinie und frage mich dann, ob da wirklich Leute drüber urteilen müssen, die nicht alle Details und Interna kennen. Zu den Interna gehört für mich auch, dass die Spieler hätten einbezogen werden müssen. Und wie man so hört, war das keineswegs der Fall."

Ist der Prozess bis zur Entlassung von Prokop aus Ihrer Sicht stilvoll und fair gelaufen?

"Nein, er ist nicht fair gelaufen. Für mich gehört zu einer stilvollen Art Professionalität und eine gewissen Menschlichkeit - und die sollten sich auch nicht ausschließen. Ich selber durfte in meiner Anfangszeit beim THW Kiel eine sehr erfolgreiche Zeit miterleben, wo ich das erlebt habe und spüren durfte - und das war ein Erfolgsrezept dieser Vereinsgeschichte."