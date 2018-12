Der schlimmste Fall: eine Niederlage gegen Tschechien und gleichzeitig mindestens ein Punktgewinn Norwegens gegen Rumänien. Dann wäre Deutschland ausgeschieden. Ein Unentschieden reichte in jedem Fall - aber mit solchen Rechenspielen beschäftigt sich Bundestrainer Henk Groener nicht. "Auf Remis spielen geht im Handball nicht so einfach, also zählt nur der Sieg."

Groener: "Nur eine Frage der Zeit"

Groeners Einschätzung vor Turnierbeginn erweist sich als erstaunlich realitätsnah. "Wenn alles optimal läuft, werden wir Europameister. Klappt gar nichts, fliegen wir nach der Vorrunde raus." Und die bisherigen Leistungen seiner jungen Spielerinnen um Bölk untermauern auch Groeners langfristige Prognose. "Die Frage heißt nicht, ob wir in der Weltspitze ankommen - sondern wann und wie."

mit dpa | Stand: 05.12.2018, 08:30