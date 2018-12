Vor 4.077 Zuschauern in der bretonischen Hafenstadt Brest waren Bölk und Ina Großmann mit jeweils fünf Toren die erfolgreichsten Werferinnen der Auswahl des deutschen Handballbundes (DHB), die in den verbleibenden Spielen der Gruppe D gegen Rumänien am Montag und Tschechien am Mittwoch antritt. Für Norwegen erzielte Stine Bredal Oftedal sieben Tore.

Sechs Debütanninen im Team

Im Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft standen gleich sechs Debütantinnen, verzichten musste der Bundestrainer dagegen auf die eigentliche Kapitänin Kim Naidzinavicius, die wegen eines Risses des Innen- und Außenmeniskus nicht zur Verfügung steht.

red/sid/dpa | Stand: 01.12.2018, 16:46