Mit dem 30:28 (16:16) gegen Tschechien im letzten Spiel der Gruppe D erreichte die Mannschaft von Bundestrainer Henk Groener die Runde der letzten zwölf Teams und erreichte damit ihr Minimalziel.

Dank des Überraschungserfolges zum Auftakt gegen Titelverteidiger Norwegen (33:32) zog Deutschland mit 4:2-Punkten als Gruppenzweiter hinter Rumänien in die zweite Turnierphase ein.

Schon zwei Punkte auf dem Konto

Dort hat das Team schon zwei Punkte fest auf dem Konto, denn die Zähler gegen die Skandinavierinnen werden mitgenommen. Der Sieg gegen Tschechien ist dagegen ein Streichresultat.