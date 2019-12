Handball-WM - Südkorea als Schlüsselspiel für Deutschland

Asiatinnen überraschen

Gegen Südkorea geht es ganz nebenbei noch um den Gruppensieg, der weiteres Selbstvertrauen geben würde für die anstehenden Aufgaben im zweiten Turnierabschnitt. Dass es im Endspiel um Platz eins gegen die Asiatinnen geht, überrascht. Das Team von Trainer Kang Jae-won ist nach Siegen gegen Frankreich, Brasilien und Australien sowie einem Remis gegen Dänemark noch ungeschlagen. Vor allem die Siege gegen die starken Teams aus Europa überraschten.

Südkorea hat sich als Asienmeister 2018 für die WM qualifiziert und besticht in der Offensive bisher vor allem durch konsequentes und schnelles Passspiel. Und mit dem hatte sogar der Titelverteidiger Probleme. "Wir wollten sie nicht spielen lassen" , sagte die Französin Manon Houette dem Magazin Handball-World zu den Problemen in der Deckung. Doch sei das Spiel der Asiatinnen ungewohnt gewesen: "Ihr Timing ist anders."

Abwehr entscheidend

" Gegen Korea kommt es vor allem auf eine geschlossene Abwehrleistung an" , gibt Bundestrainer Groener die Marschrichtung an, und Luisa Schulze erklärt: "Korea spielt einen sehr schnellen Handball, wir müssen eine Superabwehr stellen und sehen, dass hinten nicht so viele Lücken sind, zudem im Angriff mit viel Tempo spielen."

Ryu Eun-hee führt Torschützenliste an

Vor allem die südkoreanische Rückraumspielerin Ryu Eun-hee bekamen die Gegner bisher noch nicht in den Griff. Die 29-Jährige, die in Frankreich bei Paris 92 unter Vertrag steht, führt mit 33 Treffern die Torschützenliste des Turnier an. Darunter waren nur drei Siebenmeter.

WM als Testlauf für Tokio 2020

Das Team gilt zudem als eingespielt. Schon seit Jahren basteln die Verantwortlichen um Trainer Kang Jae-won an einem Kader, der das Land würdig bei dem Olympischen Spielen 2020 in Tokio vertreten kann. Mut kann den Deutschen indes ein Blick in die Statistik machen. Bei der Heim-WM vor zwei Jahren feierte das Team in der Vorrunde einen 23:18-Erfolg gegen Südkorea, beim Weltturnier 2015 gab es in Dänemark gar einen 40:28-Kantersieg.

Stand: 05.12.2019, 12:04