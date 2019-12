Handball-WM - Deutschland erkämpft Remis gegen Südkorea

Damit sichert sich Südkorea den Gruppensieg. Deutschland nimmt mindestens einen Punkt mit in die Hauptrunde. Ob es mehr werden, entscheidet sich im letzten Gruppenspiel zwischen Dänemark und Frankfreich (Anpfiff: 12.30 Uhr). Beste DHB-Werferin am Freitag (06.12.2019) gegen Südkorea war Kreisläuferin Julia Behnke mit sieben Treffern.

"Nichts für schwache Nerven"

"Das war eine interessante Partie und nichts für schwache Nerven. Ich bin sehr glücklich, dass wir am Ende noch einmal zurückgekommen sind", sagte Bundestrainer Henk Groener.

Zunächst sah es gut aus für seine Mannschaft, die eine starke erste Halbzeit hinlegte und zwischenzeitlich mit sechs Toren führte (13:7). Doch bis zur Halbzeitpause war das Team aus Südkorea wieder dran. Nach dem Wechsel kippte dann die Begegnung zugunsten der Asiatinnen. Die deutsche Mannschaft verlor zunehmend ihren Rhythmus. Südkorea glich zum 18:18 (38. Minute) aus und legte nach.

Schwache Offensive

Beim Stand von 22:19 lagen die Südkoreanerinnen erstmals mit drei Toren vorne. Deutschland ließ sich zwar nicht abschütteln, machte aus den Möglichkeiten in der Offensive zu wenig. Bei 27:23 für Südkorea (54. Minute) sah es nach einem sicheren Sieg für Südkorea aus. Deutschland steckte aber nicht auf und holte die vier Tore Rückstand auf. Kurz vor Schluss hat das DHB-Team sogar die Chance zum Siegtreffer, vier Sekunden vor Abpfiff verpasste Emily Bölk allerdings den möglichen Sieg.

Sollte Dänemark im letzten Spiel der Gruppe B Titelverteidiger Frankreich besiegen, würde die deutsche Mannschaft drei von vier möglichen Punkten mit in die Hauptrunde nehmen. Holt Frankreich mindestens ein Unentschieden, wäre es nur einer.

Auch gegen Serbien in der Hauptrunde

Die Gegner der deutschen Handballerinnen für die WM-Hauptrunde stehen bereits fest. Neben Rekordeuropameister Norwegen und den Niederlanden, Vize-Weltmeister von 2015, trifft die Mannschaft von Bundestrainer Henk Groener in der zweiten Turnierphase auf Serbien. Der EM-Elfte setzte sich am Freitag mit 29:27 (12:11) gegen Slowenien durch und sicherte sich damit den dritten Platz in der Vorrundengruppe A.

Stand: 06.12.2019, 12:14