Deutsche Handballerinnen schlagen auch Spanien

Die Mannschaft von Bundestrainer Henk Groener setzte sich am Freitagabend mit 29:23 (17:9) gegen den weiterhin punktlosen EM-Elften Spanien durch und besitzt mit nun 4:2 Zählern gute Chancen auf den Einzug ins Halbfinale.

In den weiteren Begegnungen der Hauptrunden-Gruppe II tritt die deutsche Mannschaft am Sonntag (15 Uhr) gegen den EM-Zwölften Ungarn und am Mittwoch (21 Uhr) gegen Vize-Europameister Niederlande an. Die besten beiden Mannschaften der zwei Sechsergruppen qualifizieren sich für das Halbfinale.

Beste Torschützin in der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) zum Hauptrundenauftakt in Nancy waren Top-Talent Emily Bölk und Kreisläuferin Meike Schmelzer mit je vier Treffern.

Stand: 07.12.2018, 19:32