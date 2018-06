Laut IHF sollen zum Eröffnungsspiel neben Bundeskanzlerin Angela Merkel auch die Präsidenten von Nordkorea, Kim Jong Un, und Südkorea, Moon Jae In, sowie IOC-Präsident Thomas Bach eingeladen werden. "Wir hoffen, dass mit dieser Maßnahme beide koreanischen Handball-Verbände und die Nationalen Olympischen Komitees intensive Gespräche beginnen, um ein gemeinsames Team bei der Männer-WM 2019 an den Start zu bringen", heißt es in der IHF-Mitteilung.

DHB und IHF betonen politische Bedeutung des Korea-Spiels

IHF und DHB betonten die politische Bedeutung des Vorhabens. "Ein solches Spiel in Berlin zu absolvieren, hat eine große symbolische Bedeutung, denn keine andere Stadt auf der Welt kann den Zusammenhalt, den positiven Geist und die Vorteile einer wiedervereinigten Nation besser demonstrieren", schrieb der Weltverband. Bereits bei den Olympischen Winterspielen im südkoreanischen Pyeongchang war ein gemeinsames Eishockey-Team der Frauen angetreten und hatte damit über den Sport hinaus für positive Schlagzeilen gesorgt.

Die Vorrundengruppen der WM werden am 25. Juni (12.30 Uhr) im Rathaus von Kopenhagen ausgelost. Die WM-Austragungsorte sind Hamburg, Berlin, Köln und München sowie Herning und Kopenhagen in Dänemark. Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet ihre Vorrundenspiele in Berlin und in München.

dpa/sid/red | Stand: 22.06.2018, 19:30