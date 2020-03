Handball-Bundesliga, 26. Spieltag

Handball - Rhein-Neckar Löwen bezwingen Leipzig, Berlin remis

Die Bundesliga-Handballer der Rhein-Neckar Löwen bleiben mit ihrem neuen Coach Martin Schwalb in der Erfolgsspur. Das 26:23 (14:10) am Dienstagabend war der dritte Pflichtspielerfolg der Mannheimer in der dritten Partie unter der Regie des 56-Jährigen.