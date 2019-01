Das ergab die Auslosung durch Ex-Weltmeister Pascal Hens in Hamburg. Der Titel wird beim Final Four an der Elbe am 6. und 7. April vergeben.

Keiner wirklich unzufrieden

"Es wird sicherlich auf die Tagesform ankommen" , sagte Kiels Sportlicher Leiter Viktor Szilagyi: "Wir wollen natürlich auch das Finale bestreiten." Die "Zebras" hatten den Pokal zuletzt 2017 gewonnen. "Das ist für uns eine große Aufgabe, die es anzugehen gilt" , sagte Füchse-Sportkoordinator Volker Zerbe. "Es gab drei Topteams, jetzt ist es der SC Magdeburg geworden" , kommentierte Hannovers sportlicher Leiter Sven-Sören Christophersen das Los der "Recken". Für SCM-Geschäftsstellenleiter Steffen Stiebler steht fest: "Jede Mannschaft kann über sich hinauswachsen."

Titelverteidiger Rhein-Neckar Löwen war im Viertelfinale an Berlin gescheitert. Die Halbfinalpartien werden am 6. April um 15.50 Uhr und 18.30 Uhr angeworfen, das Finale einen Tag später steigt um 15.15 Uhr. Die ARD zeigt ein Halbfinale sowie das Endspiel live im Ersten.

