" Die Vorfreude steigt immer mehr" , sagte Bundestrainer Christian Prokop. Beim Spiel in Rostock, das mit 4.500 Zuschauern innerhalb kürzester Zeit ausverkauft war, könne "s chon ein kleines Feeling in Richtung WM aufkommen ". Es ist das drittletzte Länderspiel vor der Nominierung des endgültigen 16 Spieler umfassenden WM-Aufgebots.

Gensheimer fehlt in Rostock

Schon in der kommenden Woche wird Prokop seinen am vergangenen Montag nominierten 28er-Kreis weiter ausdünnen. Zwar unterstrich Prokop, dass die 17 in Rostock anwesenden Spieler einen " kleinen Vorsprung gegenüber den anderen " hätten. Doch mit dem gegen Polen fehlenden Kapitän Uwe Gensheimer kommt vor der WM noch ein gesetzter Spieler hinzu. Außerdem hat auch der für Rostock nicht berücksichtigte Europameister Kai Häfner seinen Kampf noch nicht aufgegeben. Heißt: Aus diesen dann 19 Spielern müssten bis zum Höhepunkt im Januar noch drei weichen.