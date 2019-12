Europameisterschaft 2020

Handball-EM - Prokop holt Bitter zurück in die Nationalmannschaft

Der frühere Weltmeister-Torhüter Johannes Bitter feiert bei der Europameisterschaft seine Rückkehr in die deutsche Handball-Nationalmannschaft. Bundestrainer Christian Prokop berief den 37-Jährigen vom TVB Stuttgart in seinen 17 Spieler umfassenden EM-Kader, mit dem er ab 2. Januar die Vorbereitung auf das Turnier in Norwegen, Österreich und Schweden aufnehmen wird.