Bester Spieler der Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop war vor 5.723 Zuschauern Torhüter Silvio Heinevetter, dem zahlreiche Paraden gelangen. Kreisläufer Patrick Wiencek war mit vier Toren erfolgreichster Werfer der deutschen Mannschaft.

Gelungener Neustart

Einen Startschuss oder vielmehr einen Neuanfang markierte die Partie gegen Serbien vor allem für den lange in der Kritik stehenden Prokop. Und er ließ frischen Wind wehen. Wie angekündigt probierte Prokop gegen den Gast viel aus. Besonders auf der zentralen Rückraumposition testete er mehrere Optionen. Vor allem der Leipziger Niclas Pieczkoski und Berlins Fabian Wiede bekamen auf in der Spielmacherrolle viel Spielzeit. Tim Kneule, der ebenfalls für die Mitte vorgesehen war, musste wie Abwehrchef Finn Lemke passen und war vor der Partie abgereist.

Starker Heinevetter

Wie vermutet brauchte die deutsche Mannschaft ihre Eingewöhnungszeit. Gerade in den ersten Minuten gingen viele Anspiele noch ins Leere. Die Halbzeitführung rührte mehr von der überragenden Leistung von Torhüter Silvio Heinevetter. Prokop hatte vor der Partie mehr Ballgewinne als noch bei der Europameisterschaft gefordert. Bei der Verwertung der durch Heinevetter provozierten Gegenstöße ließ die DHB-Auswahl zu Beginn jedoch zu viel liegen.

Im zweiten Durchgang gab seinem zweiten Anzug eine Bewährungschance. Top-Stars wie Kapitän Uwe Gensheimer oder Torwart Andreas Wolff bekamen Zeit zum Durchschnaufen. Mit Matthias Musche auf Linksaußen, Erik Schmidt am Kreis oder Tim Hornke auf Rechts zeigte Prokop, dass er über vernünftige Alternativen verfügt, auch wenn Serbien im Endspurt noch einmal herankam. An diesem Samstag (14.30 Uhr/ARD) treffen beide Mannschaften in Dortmund erneut aufeinander.

"Wenn wir die Chancenverwertung verbessern, können wir sehr zufrieden sein" , sagte Prokop. Den Sieg bezeichnete er als "wichtig für uns, denn es ist der Startschuss in Richtung Heim-WM" . Auch Kapitän Uwe Gensheimer lobte: "Das war ein Neuanfang für uns alle."

