Die Bedenken einiger Spieler angesichts der Gesundheitsrisiken inmitten der Coronapandemie kann Kromer allerdings durchaus nachvollziehen: "Wir alle leben derzeit mit der Unsicherheit, weil wir nicht wirklich wissen, wie sich das Virus konkret verbreitet. Wir können natürlich keine Garantie geben, dass sich beim Einsatz für die Nationalmannschaft niemand infiziert. Wir können aber versichern, dass wir alles dafür tun, dass genau dies nicht passiert."

"Keiner mehr ohne Maske, alle halten Abstand"

Laut Kromer sei die Zusammenarbeit mit den Medizinern intensiv, zudem habe man eine gewisse Routine im Umgang mit den Hygienemaßnahmen entwickelt: "Bei uns läuft keiner mehr ohne Maske herum, keiner geht mehr einfach an einem aufgestellten Desinfektionsmittelspender vorbei und wir halten alle Abstand. Das funktioniert mittlerweile alles prächtig" , sagt er.

Den Vorwurf, der Verband drücke die bevorstehenden Spiele aus finanziellen Gründen mit allen Mitteln durch, findet Kromer abwegig. "Nein, wir spielen am Donnerstag in Düsseldorf vor einer komplett leeren Halle. Verdient wird da nichts. Wir sind eher froh, dass wir den Fans und Breitensport-Handballern, die derzeit wegen des Virus' selbst nicht spielen können, zumindest mal ein Länderspiel im TV präsentieren können."

Bohmann hat "große Sorgen" um WM

HBL-Chef Frank Bohmann bangt derweil um die im Winter stattfindende WM. "Ich mache mir große Sorgen. Das Problem sind die zahlreichen neuen sozialen Kontakte im Umfeld der Nationalmannschaften, das erleben wir ja jetzt auch in der EM-Qualifikation" , sagte der Geschäftsführer der Handball Bundesliga (HBL) dem SID.

Die WM soll vom 13. bis 31. Januar 2021 in Ägypten stattfinden, zum ersten Mal nehmen 32 statt bisher 24 Nationen daran teil. "Wenn die Teams erst einmal in Kairo sind, wird man eine Blase aufziehen können, in der die Spieler in großer Sicherheit sind", sagt Bohmann. "Man muss aber abwarten, ob das klappt. Wenn Spieler aus allen Ländern zusammenkommen, sind es andere Risiken als in einer Liga. So viel steht fest."

red/sid | Stand: 04.11.2020, 11:40