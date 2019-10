38 Tage vor dem Turnierstart kam die Mannschaft von Bundestrainer Henk Groener am Mittwoch (23.10.2019) in Zagreb nicht über ein 21:21 (12:11) hinaus und hat mit Blick auf die bevorstehende Weltmeisterschaft in Japan (30. November bis 16. Dezember) noch viel Luft nach oben.

Vor allem im Angriff lief es nicht rund. Eine Viertelstunde vor dem Ende führte das deutsche Team schon mit 21:17, ehe 15 torlose Minuten den Sieg kosteten.

Beste Werferin der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) war vor 2.000 Zuschauern Rückraumspielerin Emily Bölk mit fünf Treffern. Am Samstag trifft das DHB-Team im Rahmen des Tag des Handballs in Hannover erneut auf Kroatien, das nicht für die WM qualifiziert ist.

red; sid | Stand: 23.10.2019, 18:59