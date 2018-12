Deutsche Handball-Frauen verpassen EM-Halbfinale klar

Angie Geschke war mit fünf Treffern am Mittwochabend in Nancy die beste Schützin der Auswahl des deutschen Handballbundes (DHB). Beim Auftakt in die zweite Turnierphase hatte Deutschland am Freitag gegen Spanien gewonnen (29:23), im zweiten Spiel setzte es gegen Ungarn eine Niederlage (25:26).

Sieg mit 12 Toren Vorsprung wären nötig gewesen

Mit dem Einzug in die Hauptrunde hatte Deutschland sein Ziel bereits erreicht. Nach dem Sieg Ungarns gegen Rumänien (31:29) waren die deutschen Halbfinal-Chancen schon vor Spielbeginn rapide gesunken. Die DHB-Auswahl benötigte einen Sieg mit zwölf Toren Unterschied, um erstmals seit zehn Jahren die Medaillenspiele zu erreichen.