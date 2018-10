Sein Magdeburger Kollege Wiegert zeigte sich begeistert von seiner Mannschaft: "Bis auf schwierige acht Minuten haben die Jungs das überragend gemacht. Es fühlt sich überragend an, und vielleicht denkt jetzt auch in der Liga der ein oder andere etwas intensiver über uns nach. Aber noch haben wir nichts gewonnen."

Göppingen siegt in Gummersbach

Der VfL Gummersbach unterlag im Duell der Altmeister gegen Frisch Auf Göppingen mit 24:25 (13:11). Am späteren Mittwochabend bezwang Rekordpokalsieger THW Kiel die DHfK Leipzig deutlich mit 31:23 (15:8), wobei schon nach der ersten Halbzeit weitgehend Klarheit herrschte. Bester Werfer beim Sieger war Lukas Nilsson mit acht Treffer. Der HC Erlangen komplettierte schließlich mit einem 26:21 (14:10) bei Zweitligist DJK Rimpar Wölfe das Feld der Top Acht, Johannes Sellin warf acht Tore und war damit Top-Scorer.

Titelverteidiger Rhein-Neckar Löwen hatte sich bereits am Dienstag (16.10.18) beim Bundesliga-Aufsteiger Bergischer HC erst nach Verlängerung mit 32:29 für die Runde der besten Acht qualifiziert. Großes Ziel der Teams ist das Final Four in Hamburg am 6. und 7. April 2019.

Stand: 17.10.2018, 22:11