Flensburg ist aktueller Deutscher Meister und verlustpunktfreier Tabellenführer der Bundesliga, der SC Magdeburg hingegen ist Tabellenzweiter mit einer Niederlage, hat allerdings auch eine Partie mehr ausgetragen als die SG . Eines der beiden aktuell besten Teams in der Bundesrepublik wird also bereits im Pokal-Achtelfinale ausscheiden.

Obwohl Flensburg zuletzt in der Champions League nicht immer in Bestform auftrat und am Sonntag eine Niederlage gegen den ungarischen Vertreter Pick Szeged kassierte, spricht im Gipfeltreffen heute Abend etwas mehr für den Meister.

Wiegert will die "Hölle Nord" erobern

Da wäre einmal die Tatsache, dass die Flensburger - bis auf letztes Jahr - seit 2011 immer im Pokalfinale standen. Allerdings konnten sie kurioserweise bei sechs Endspielteilnahmen nur einmal die Trophäe in die Höhe recken (2015 im Finale gegen den SC Magdeburg). Dazu kommt, dass die Partie in der "Hölle Nord" in Flensburg ausgetragen wird, wo die SG traditionell fast nicht zu besiegen ist und beispielsweise von den letzten 22 Bundesligaspielen 20 gewonnen und nur eines verloren hat. Davon kann auch SCM-Coach Bennet Wiegert ein Lied singen, der als Trainer noch ohne Sieg auf Flensburger Terrain ist und die Spielstätte als "neben uns eine der heißesten Hallen in Deutschland" bezeichnet.

Magdeburgs Leistungsträger von 2016 sind noch da

Die Magdeburger beim Feiern ihres Pokalsiegs 2016

Trotzdem rechnet man sich in Magdeburg einiges aus. In diesem Jahr soll mit einer gewachsenen und sehr eingespielten Mannschaft wieder ein Titel her, zuletzt gewann man 2016 eben jenen Pokal, für den die Teams auch heute spielen. In der Endspielrevanche für 2015 setzte man sich knapp gegen Flensburg durch. Schaut man auf die Aufgebote aus der Partie vor etwas mehr als zwei Jahren, lässt sich die unterschiedliche Phase erkennen, in der die Kontrahenten sich aktuell befinden.

Beim SCM standen immerhin sieben Spieler aus dem aktuellen Kader damals auch im Endspiel, bei Flensburg sind es nur noch vier. Der Umbruch, den man in Flensburg seither vollzogen hat, ist größer und weiter fortgeschritten als der in Magdeburg. Deutlicher wird das noch anhand der Leistung der Spieler im Endspiel von 2016: Die fünf Magdeburger Feldspieler, die im Endspiel aufliefen und auch heute dabei sein werden, machten damals zusammen 30 der 32 Tore. Die vier der Flensburger nur neun von 30. Viele der Leistungsträger sind bei den Gastgebern heute Abend also andere.

"Ballermann" Musche und der "ewige" Glandorf

Schon damals dabei und heute noch mehr Topspieler und Identifikationsfigur des SCM: Linksaußen Matthias Musche. Der aktuell führende der Torschützenliste der Bundesliga (Feldtore und auch inklusive Siebenmeter) bringt es auf insgesamt 91 Saisontreffer - der Zweitplatzierte Arnor Gunnarsson (BHC) nur auf deren 60. Der beste Werfer der Flensburger ist bisher der "ewige" Holger Glandorf (36 Feldtore).

Beide Kontrahenten bevorzugen schnelles, risikoreiches Spiel nach vorn, wollen aus Eins-gegen-Eins-Aktionen nah ans gegnerische Tor - beide haben aber auch exzellente Torhüter zwischen den Pfosten. Sowohl Magdeburgs Jannick Green, als auch Flensburgs Neuzugang Benjamin Buric gehören zu den Keepern mit den besten Werten der bisherigen Saison. Die jeweilige Nummer "1b" mit dem nach dieser Saison nach Kiel wechselnden Dario Quenstedt (Magdeburg) und Torbjoern Bergerud (SGF) fallen aber jeweils auch nur leicht ab und sind jederzeit in der Lage, einzuspringen.

Wichtige Faktoren: Torhüter, Abwehr und Rasmus Lauge

Beruhigender Faktor: Rasmus Lauge

Obwohl sich gerade die Offensivlast bei der SG inzwischen doch auf mehrere Schultern verteilt, wird der Fitnesszustand von Rasmus Lauge heute Abend möglicherweise entscheidend sein. In der Königsklasse musste der dänische Rückraumspieler zuletzt erkrankt passen und ohne ihn merkte man dem Angriffsspiel dann doch an, dass den vielen jungen Spielern in schwierigen Situationen ein "Lenker" fehlte. Weil auch gegen die stets bis in die Haarspitzen motivierten Magdeburger solche schwierige Situationen drohen, wäre ein fitter Lauge für Trainer Maik Machulla, der übrigens als Spieler gemeinsam mit Wiegert mit Magdeburg Deutscher Meister wurde, enorm wichtig.

Wieder einsatzbereit dürfte auch der Spielmacher der Gegenseite sein: Marko Bezjak hat seine Verletzung überwunden und steht zur Verfügung. Nach Fabian Wiede sind Lauge und Bezjak die Top-Vorbereiter der Liga, dennoch sieht Wiegert, der endlich einmal in der Hölle Nord punkten will, einen anderen Faktor als ausschlaggebend: "Ich glaube die Mannschaft, die den besseren Torhüter und die bessere Abwehr stellt, hat gute Chancen zu gewinnen." Das letzte Aufeinandertreffen entschied der SCM übrigens 29:23 (12:12) für sich. Damals unter anderem entscheidend: Die starke Leistung von SCM-Keeper Quenstedt.

Stand: 17.10.2018, 09:42