Als die Rhein-Neckar Löwen im Mai 2018 endlich den DHB -Pokal in die Höhe stemmten, kannte der Jubel keine Grenzen. Elf Jahre lang hatten die Mannheimer Anlauf auf den Pokalsieg genommen, jedes Mal waren sie gescheitert. Dann hatten sie vor 13.000 Fans in Hamburg endlich den Titel geholt.

Die bebende Halle in Hamburg bestätigte damals - wie auch 2019, als der THW Kiel triumphierte - wieder einmal: Das DHB -Pokalfinale Final Four hat sich zu einem Highlight im deutschen Handballkalender aufgeschwungen.

Viertelfinale steht an

Auch das Final Four 2020 wird in Hamburg ausgetragen, Termin ist der 4. und 5. April 2020. Wer es ins Finalturnier schafft, entscheidet sich in dieser Woche, wenn die vier Partien des Viertelfinales anstehen.