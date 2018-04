"Startschuss für unsere Heim-Weltmeisterschaft" , "Schlussstrich", "nach vorn gucken" - das Vokabular, das vor allem Prokop bei der Pressekonferenz vor den ersten beiden Länderspielen nach dem schwachen Abschneiden bei der Europameisterschaft bemühte, deutete ganz klar in eine Richtung. Vor den Partien am Mittwoch (04.04.2018) in Leipzig und Samstag in Dortmund waren alle Beteiligten sichtlich daran interessiert, nicht über die Vergangenheit zu sprechen. Und taten es irgendwie doch.

Aufarbeitung (endlich) abgehakt