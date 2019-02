Kellerkinder unter sich

In der Abstiegszone sind die Kellerkinder beim Re-Start unter sich. Der Tabellen-Letzte Ludwigshafen braucht im Duell mit dem 16. aus Gummersbach dringend einen Sieg. Das gilt auch für den Vorletzten Bietigheim, der den 15. aus Leipzig erwartet. Der Neuling Bietigheim hat sich in der WM-Pause von seinem Trainer Ralf Bader getrennt. Bis ein Nachfolger gefunden ist, springt Co-Trainer Christian Hörner ein.

Schwung mitnehmen, aber wie?

Ansonsten hoffen die Handballer, dass sie in Sachen Zuschauerinteresse und Popularität den Schwung der Heim-WM mit in die Liga nehmen können. Trainer, Sportchefs und Geschäftsführer haben sich deshalb ausgetauscht. Für den dänischen Weltmeister-Coach Nikolaj Jacobsen von den Rhein-Neckar Löwen sind allerdings alle möglichen Maßnahmen durch den "Faktor Fußball" limitiert. "Deutschland hat das Riesenproblem, dass der Fußball so populär ist und alles dominiert" , sagt er.

In Sachen Belastung naht Hoffnung. Hassan Moustafa, Chef des Handball-Weltverbandes, will "die Anzahl der Ruhetage für die Spieler" während der nächsten Weltmeisterschaft 2021 in Ägypten erhöhen. Wie das funktionieren soll, bleibt vorerst sein Geheimnis - das WM-Turnier in Moustafas Heimat wird das erste mit 32 statt 24 Teams sein.

red/vdv/dpa/sid | Stand: 05.02.2019, 15:05